Una mostra d’arte e di musica trova casa nel primo piano del mercato coperto

Alcuni artisti e musicisti cattolichini stanno lavorando ad un progetto culturale, sociale ed anche economico-commerciale. Alcuni musicisti avrebbero richiesto spazi inutilizzati al primo piano della galleria commerciale del Mercato Coperto da trasformare come spazio espositivo per la mostra fotografica dal titolo "Tintarella di musica", sulla storia a Cattolica delle orchestre e dei locali da ballo degli anni ‘50 e ‘60, anni d’oro dell’intrattenimento sulla riviera. "La mostra verrà dedicata a Giorgio della Santina, storico maestro di musica recentemente scomparso – dice Roberto Bozza, musicista cattolichino e ideatore dell’iniziativa – e avrà, se verrà autorizzata dall’amministrazione comunale, una permanenza espositiva di due mesi, luglio e agosto 2024".

L’idea di massima è poi anche di animare tale mostra e tali spazi per alcuni pomeriggi con concertini dal vivo che potrebbero creare ancor più passeggiata ed occasione di turismo all’interno dell’importante e storica galleria commerciale che sorge nel cuore di Cattolica ed è fiore all’occhiello del tessuto commerciale cittadino.

"Ci sono tanti amici – prosegue Bozza – che saranno disponibili a suonare ed allietare i clienti del Mercato Coperto e dunque i visitatori della galleria commerciale con musica dal vivo e canti. Sappiamo che la musica e la tradizione hanno fatto grande il nostro turismo con locali storici come l’Esedra, il Trinchetto, ecc. Locali e serate che sono rimaste nel cuore di molti e che con la nostra mostra potranno rivivere negli sguardi e nella memoria". Sarà un momento anche di riflessione sulla possibilità di far rinascere anche a Cattolica locali da ballo: "Ora sono rarissimi posti con musica dal vivo e ballo – conclude Bozza – ma credo che le condizioni per riportare in vita un certo tipo di proposta stanno ripresentandosi".

Luca Pizzagalli