Una mostra sui Santi francescani

E’ stata inaugurata ieri nello spazio espositivo al piano terra della segreteria di Stato al Turismo l’esposizione collettiva di 50 opere raffiguranti altrettanti Santi Francescani, voluta e organizzata dall’associazione nazionale Città dei Presepi. I quadri, realizzati da pittori provenienti da tutta Italia che fanno parte dell’Unione Cattolica artisti italiani sono già stati esposti a La Verna nell’estate 2023 in occasione del Festival Francesco 4.0 e a San Miniato in provincia di Pisa nella chiesa di San Francesco nei giorni di Natale e fino al prossimo 10 marzo troveranno spazio a San Marino. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza, tra gli altri, del direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, della responsabile per il Turismo religioso della segreteria di Stato per il Turismo Loretta Zafferani.