Una seconda rotatoria a Domagnano

Avviati i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria di Domagnano, all’intersezione di via Ornera con via Venticinque Marzo. "Il progetto – spiegano dall’Azienda autonoma per i Lavori pubblici – ha l’obiettivo di eliminare il rischio di incidente stradale in corrispondenza dell’incrocio di via Francesco Flora con la Superstrada, il cui attraversamento non sarà più consentito, inducendo così tutti i veicoli provenienti da Torraccia e diretti in Città a raggiungere la rotatoria per cambiare il senso di marcia in completa sicurezza". L’intersezione a rotatoria inoltre "consente a tutti i residenti e fruitori di via Ornera di accedere ed uscire dalla via in sicurezza, in entrambe le direzioni". Questo intervento "consente di ridurre i punti di conflitto tra i flussi di attraversamento delle strade secondarie con la superstrada agevolando i residenti e i fruitori della zona durante la loro marcia".