Un’estate da Regina con marionette e burattini Il problema dell’inquinamento spiegato ai bimbi

Stasera alle 21 il cortile del Museo della Regina ospiterà la compagnia All’InCirco per il penultimo appuntamento di Un’estate da Regina dedicato a ‘Pirati in scatola’. In questa occasione, insieme alle marionette e ai burattini della compagnia All’InCirco, si parlerà del tema dell’inquinamento e dell’eccessiva produzione di rifiuti, facendo la conoscenza di capitan Rottame e del giovane apprendista Bricchetto. La trama parla di capitan Rottame disperato a causa della dispersione del suo tesoro sotto una montagna di rifiuti.

Per bambini e bambine dai 3 anni in su;

prenotazione obbligatoria

0541 966577-775 e [email protected]