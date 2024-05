Unica, ultimo atto a Sassuolo. In palio c’è il titolo regionale

Oggi a Sassuolo (ore 19.30) la rappresentativa giovanile Under 16 della società Unica (progetto di volley giovanile che unisce Consolini Femminile San Giovanni e Riccione Volley) sfiderà le pari età del Sassuolo nella finale regionale di categoria. "Si tratta di un traguardo storico – commenta Alessandro Zanchi, direttore tecnico del gruppo Unica – per il nostro settore giovanile anche per il cammino che abbiamo effettuato per arrivare qui. Vorrei ricordare che abbiamo vinto tutte e 22 le partite disputate quest’anno, conquistando il titolo territoriale nella provincia di Rimini e poi vincendo quarti e semifinali del torneo regionale. E lasciando per strada pochissimi set concessi (quasi tutte le vittorie per 3-0) ai nostri avversari. La nostra partita più dura e combattuta è stata la semifinale regionale contro Parma dove siamo stati capaci di recuperare da uno 0-2 ed arrivare al 3-2 che ci ha aperto le porte della finale. C’è grande soddisfazione ora per questa occasione che per noi è storica, incrociamo le dita". Tutto il volley riminese farà il tifo per la rappresentativa di San Giovanni e Riccione, che rappresenta un settore giovanile in crescita, che a livello territoriale sta raggiungendo tanti altri ottimi risultati. La finale si giocherà in casa del Sassuolo che vanta un ruolino di marcia altrettanto importante e quindi si annuncia una vera battaglia sportiva sotto rete.

Luca Pizzagalli