Università,. Josefa Idem sale in cattedra

Josefa Idem, ex ministra italiana per le Pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili con un passato da campionessa mondiale e olimpica di canoa, è stata ospite ieri dell’Università di San Marino durante un workshop sulle soft skills. A organizzare l’iniziativa i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’ateneo sammarinese in collaborazione con Evolution Forum, realtà attiva da quindici anni nella formazione manageriale di team commerciali e per lo sviluppo della crescita personale, insieme a Innovation Forum, che ne cura la strategia digitale.

Di fronte a trenta studenti, Idem ha raccontato le proprie esperienze e condiviso la sua visione alla luce delle imprese sportive e politiche che l’hanno vista mettere al collo decine di medaglie tra Mondiali, Europei e giochi olimpici, ai quali ha preso parte da Los Angeles 1984 a Londra 2012.