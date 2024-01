Università, un podcast per raccontare le storie degli sfollati

La responsabile del Centro studi permanente sull’Emigrazione dell’Università di San Marino, Patrizia Di Luca, ha curato il secondo episodio della podcast serie Rimini in guerra 1943-1945, realizzata dalla Biblioteca Gambalunga e dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea per raccontare le storie di chi ha affrontato violenza, fame e paura nel capoluogo romagnolo, ma non solo, durante la seconda guerra mondiale. Dal titolo ‘Il mare alle spalle - lo sfollamento da Rimini’, l’approfondimento offre agli ascoltatori l’opportunità di ripercorrere le principali dinamiche che hanno toccato la riviera quando in tanti, a causa dei bombardamenti, hanno lasciato le proprie case per raggiungere il Titano, territorio neutrale. "Le persone – dice Di Luca nel podcast – sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, a fuggire allontanandosi con pochi bagagli”. In parecchi si sono mossi a piedi. E l’emergenza ha coinvolto anche la burocrazia, con la necessità di censire il territorio sammarinese". La puntata integrale, presentata in un evento pubblico il 29 dicembre scorso nella chiesa di San Bernardino, a Rimini, è disponibile sulla piattaforma Spotify.