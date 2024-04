Uno spiraglio per i laghetti di via Murano. Comunità energetica rinnovabile vince il bando

Una scossa per i laghetti di via Murano a Riccione, la cui gestione era stata messa a bando dall’amministrazione comunale.

All’apertura delle buste erano solo due le offerte arrivate in municipio. Una era quella della cooperativa Cento fiori, l’altra si rifaceva alla comunità energetica rinnovabile Clorifilla, una realtà nata in PlanGreen tanto che i soci sono i collaboratori dell’azienda.

La comunità energetica rinnovabile ha ottenuto il maggior punteggio soprattutto grazie all’offerta economica da corrispondere al Comune. Avendo totalizzato un punteggio più alto rispetto alla Cento fiori, è la naturale aggiudicataria, ma l’ultima parola non è stata ancora scritta. Prima gli uffici pubblici si riservano di attendere la costituzione di una Ats, Associazione temporanea di scopo, ai fini della gestione dei laghetti dove si pratica pesca sportiva ed è presente il chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti a servizio dei visitatori.

I laghetti di via Murano sono una realtà che in giunta vogliono potenziare facendola diventare un polmone verde per il territorio, non distante dal corridoio verde del Marano che l’amministrazione intende potenziare in futuro.