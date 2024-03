Uova di cioccolato e colombe. Una gara di solidarietà per i bambini malati

Una vera e propria gara di solidarietà con centinaia di uova di cioccolato e colombe vendute. La soddisfazione è grande per "La prima coccola", l’associazione al fianco dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi. Nella sede dell’associazione a Torre Pedrera non c’è neanche più un grammo di cioccolato, tanto che il mercatino solidale in programma ieri mattina non si è tenuto visto il sold out. I volontari hanno anche fatto visita al reparto dell’ospedale venerdì pomeriggio per portare in dono le uova alle famiglie dei bimbi degenti e al personale sanitario. Un momento sempre molto emozionante. Il primo uovo è stato donato ai genitori di una bimba e per loro la sorpresa è stata doppia perché festeggeranno la Pasqua a casa tutti insieme. Il ricavato delle vendite sarà destinato a sostegno del progetto "Un passo da te. La casa delle famiglie", l’appartamento che ospita i familiari dei neonati degenti, dando così un supporto ai genitori che molto spesso devono fare fronte a ostacoli anche organizzativi. Il ricovero in Terapia intensiva neonatale può durare anche svariati mesi e grazie a questo progetto sono infatti messi gratuitamente a disposizione spazi alle famiglie che vengono da lontano.

Lina Colasanto