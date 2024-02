Va in scena il re dei fumetti spietati

Domenica alle 17 al Palazzo del Turismo di Riccione arriva il più spietato fumettista italiano, Michael Rocchetti, autore della celebre serie Gli scarabocchi di Maicol & Mirco. Le irriverenti vignette su sfondo rosso Mirco saranno protagoniste di ‘La storia che non ho mai disegnato’, performance teatrale in realtà virtuale rivolta a un pubblico di ragazzi. Cosa succede quando hai raccontato tutto, tranne te stesso? Come si vive facendo fumetti? E come si sopravvive facendo fumetti spietati? Rocchetti prova a trascinarci nel suo universo dominato da personaggi feroci, con l’utilizzo di appositi visori per realtà virtuale.