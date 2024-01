‘Valturio Economia 2024’:. RomagnaBanca in classe al fianco degli studenti

Al via l’altro giorno l’iniziativa ‘Valturio Economia 2024 – Competenze senza frontiere’, la settimana dedicata a conferenze, incontri e approfondimenti su tematiche economiche, sociali e ambientali, realizzata dall’Istituto tecnico Valturio di Rimini. Un ricco programma di appuntamenti con l’obiettivo di far incontrare gli studenti con realtà diversificate per promuovere interessi, formazione e, nel contempo, offrire coordinate per l’orientamento. RomagnaBanca Credito Cooperativo partecipa anche quest’anno al programma di incontri grazie a FEduF, la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio costituita su iniziativa dell’Associazione bancaria italiana per diffondere la conoscenza finanziaria ed economica in modo trasversale, in particolare nelle scuole. ‘Educazione finanziaria & Social engineering’ è il titolo dell’intervento sviluppato da FEduF. L’attività di divulgazione di cultura finanziaria e previdenziale trova realizzazione sui singoli territori grazie a partner istituzionali e commerciali, associazioni ed enti no profit. Tra queste si contraddistingue Il Mese dell’educazione finanziaria che si svolge ogni anno nel mese di ottobre e a cui RomagnaBanca aderisce dal 2020 con un progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori e a cui l’Ites Valturio. Il progetto di ottobre scorso ‘GLHF – Mettiti in gioco’, promosso da RomagnaBanca e altre Bcc della regione, ha coinvolto gli studenti degli istituti in convegni in presenza per poi diventare una community virtuale di ragazzi reali che hanno deciso di continuare il loro percorso formativo sulla piattaforma Discord, percorso che si concretizzerà nella presentazione del proprio progetto di startup ad impatto socio-ambientale entro il 28 febbraio.