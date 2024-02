Vandali in azione nel parcheggio scaricano gli estintori sulle auto

Il nome della via dovrebbe suggerire ben altri episodi, e invece questa volta il largo della Pace è stato teatro di un violento raid vandalico in piena regola, durante il quale i responsabili hanno rivolto la propria attenzione verso le autovetture che si trovavano in quel momento ferme in sosta all’interno del parcheggio sotterraneo della via di Cattolica.

Qui nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi ignoti hanno approfittato delle ore di buio per raggiungere indisturbati l’area sotterranea, dove hanno quindi pensato bene di impugnare gli estintori che si trovavano nel parcheggio di largo della Pace e quindi svuotarli completamente, ricoprendo le automobili parcheggiate con la polvere contenuta nei dispositivi.

Sarebbero in tutto una decina le automobili così danneggiate, come emerso dalla conta avvenuta all’indomani della bravata da parte dei legittimi proprietari delle vetture, che dirigendosi nel parcheggio per mettersi in marcia verso i posti di lavoro hanno invece trovato i veicoli completamente imbiancati dalla schiuma. L’accaduto è stato quindi denunciato ai carabinieri della Tenenza di Cattolica, i quali sono anche intervenuti sul posto per raccogliere le testimonianze dei proprietari oltre alle informazioni utili per avviare l’indagine volta a trovare i responsabili del raid vandalico nel parcheggio sotterraneo di Cattolica.