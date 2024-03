Verdure sempre più importanti per la crescita dei bambini

Ai bambini raramente piacciono le verdure, eppure - mai come negli anni dell’infanzia - sono di fondamentale importanza per la loro crescita sana e in salute. Ed è per questo che domani presso il negozio Città del sole di Via Tempio Malatestiano a Rimini, farà tappa il tour “il gioco di inOrto”, ideato apposta per invogliare i più piccoli al consumo di frutta e verdura. Organizzato dalla Fondazione Louis Bonduelle in collaborazione con Città del sole, l’evento è dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. Città del sole, che da oltre cinquant’anni si pone come obiettivo quello di accompagnare la crescita dei bambini attraverso il gioco creativo, è entusiasta di tornare a collaborare con Fondazione Louis Bonduelle abbracciando nuovamente il progetto.