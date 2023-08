Verso la candidatura Cultura, per essere capitale Rimini porta la Romagna

Rimini porta con sé la Romagna inserendo le peculiarità della regione nel dossier con cui candidarsi a Capitale della cultura 2026. Lunedì il percorso partecipato adottato come metodo ha visto una ulteriore tappa con un momento di confronto con i cittadini, le associazioni e gli stakeholder. L’appuntamento si è svolto al Cinema Fulgor per discutere le linee progettuali che compongono il dossier.

Erano il coordinatore del progetto Paolo Verri, la direttrice artistica Francesca Bergoglio e la dirigente del settore cultura del Comune Silvia Moni. L’incontro è stata un’occasione per affrontare i temi, i linguaggi e le parole chiave al centro del progetto. Il 27 settembre sarà il giorno del click day, con il deposito ufficiale del documento progettuale.

Sono quattro le linee guida che stanno definendo la candidatura della città di Rimini: le nuove generazioni; le persone e il corpo; l’ambiente, la sostenibilità e le sfide del cambiamento; i territori, allargando lo sguardo oltre Rimini, aprendosi all’intera Romagna, nella prospettiva di una candidatura policentrica.

Tra meno di un mese la candidatura verrà ufficialmente depositata a la commissione si metterà al lavoro per decretare quale tra i progetti presentati sia meritevole di essere accolto. La fase di verifica proseguirà fino a metà dicembre quando la commissione presenterà una lista ridotta con le candidature che si giocheranno la vittoria finale.

Intanto Rimini si presenta e si prepara a fare festa. Il 27 settembre in occasione del deposito del progetto, si svolgerà una iniziativa al Teatro Galli in cui verrà illustrato il progetto. Poi in piazza seguirà un concerto. Sul palco saliranno musicisti, band e artisti riminesi e romagnoli per una vera e propria maratona musicale.