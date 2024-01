"Vertici decaduti, ma Verdeblu non li ha rinnovati"

"Perché, a differenza di quanto pubblicato sul sito ufficiale di Fondazione Verdeblu, dove si scrive che gli organi restano in carica nel triennio 2020-2022, non si è ancora provveduto a rinnovarli? È strano che il sindaco, che fa parte dell’organo più importante in quanto il Comune è socio al 20%, non abbia ancora fatta istanza in tal senso".

A sollevare il caso è il capogruppo civico di minoranza Gabriele Bucci (Lbs). "Mi è stato detto che al presidente di Verdeblu è stato chiesto di non provvedere in tal senso dal collegio dei revisori che, a loro dire, lo hanno fatto in base a Statuto. Sembra strano che uno statuto provvedesse in tal senso, a meno della sopravvenienza di fatti di carattere eccezionale, che non mi pare sussistano o si siano verificati".