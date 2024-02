Verucchio, il Comune cerca un gestore per l’ex edicola : "No ai nuovi locali"

Per anni è stata un’edicola, poi anche una tabaccheria. Chiuso da anni, il locale sotto i portici del municipio di Verucchio (nella foto) cerca una seconda vita. È di questi giorni il bando con cui il Comune di Verucchio ha deciso di affidare di nuovo il locale in concessione: gli eventuali interessati dovranno presentare le domande entro il 2 aprile. La notizia ha già fatto il giro del paese, in fibrillazione in attesa di sapere se ci saranno richieste per gestire l’ex edicola. L’importo preteso dall’amministrazione è abbordabile: il canone d’affitto ammonta a 4.425 euro all’anno. La durata della concessione è di 12 anni. Disposto su due piani, il locale vanta due ingressi: uno in piazza Malatesta e l’altro in via Rocca. Ma attenzione: il locale sarà dato in concessione per un’attività diversa da quella per la somministrazione di cibi e bevande. Priorità "ad un’attività commerciale non ancora presente nel capoluogo". No a bar e ristoranti, insomma. Sì invece a edicole e (o) tabaccherie, così come a negozi di abbigliamento o di articoli da regalo. In centro storico a Verucchio, per esempio, manca un negozio per la vendita di gadget di Verucchio, che potrebbe diventare un’attrazione anche per i turisti. Le possibilità sono tante, e ora il Comune cerca un imprenditore per ridare vita a uno spazio importante del centro storico.

m.c.