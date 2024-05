Verucchio unito attorno a Lazzaretti. Tregua elettorale per sette giorni, rinviato il confronto tra candidati

Una tregua elettorale nel segno di Michela. Nel paese di Verucchio distrutto dal dolore, non c’è spazio per la politica e le sue schermaglie. Tutta la comunità si ritrova unita nel cordoglio, stretta in un grande, smisurato abbraccio attorno alla famiglia Lazzaretti. Almeno per una settimana, non ci saranno comizi, incontri, presentazioni di liste e programmi. Stop, per una settimana, alla campagna elettorale, ai post sui social, a veleni e vecchie ruggini. Nessuna divisione, nessuna polemica: tutti uniti, come dovrebbe essere, nel lutto per una ragazza di 25 anni strappata alla vita troppo presto. Rinviato al 4 giugno anche il confronto organizzato dalla Cgil tra i quattro candidati - Roberto Baschetti, Fabio Fraternali, Lara Gobbi e lo stesso Giancarlo Lazzaretti, papà di Michela - che si sarebbe dovuto svolgere oggi. Troppo grande, troppo forte la commozione che ha travolto come un fiume in piena il paese della Valmarecchia. "Conobbi Michela poco più che adolescente e mi venne spontaneo chiederle come potevano tutto quell’entusiasmo, quella energia, quella determinazione, essere contenuti in uno scricciolo di ragazza ... lei rise tanto, ma era la verità, una vera forza che le derivava sicuramente anche dall’enorme affetto della sua famiglia - è il ricordo della sindaca, Stefania Sabba -. Non ci sono parole per esprimere un dolore così grande, così assurdo. La vita è imprevedibile e spesso ci mette davanti a prove che sembrano troppo pesanti, insopportabili. Ma so Giancarlo che insieme con la tua famiglia, con Anthony e l’affetto degli amici, dell’intera comunità, capiremo il senso di tutto questo, perché oggi davvero ci sfugge!" "È difficile trovare parole quando parole non ce ne sono, ma è fondamentale che ognuno di noi, con le proprie modalità e la propria sensibilità si ponga al fianco della famiglia di Giancarlo - dice Matteo Angelini, consigliere comunale 3V di Rimini e coordinatore della campagna elettorale 3V -. Oggi, ma anche domani e nei giorni a venire di questa settimana tutto si fermerà in paese, non ci saranno liste, non ci saranno colori politici, non ci saranno eventi pubblici né privati, ci saranno solo tanti amici e conoscenti che si stringeranno a Giancarlo, la moglie Manuela, la figlia Alessandra, Anthony e a tutta la famiglia Lazzaretti per accompagnarli lungo questo cammino di immenso dolore". "Nessuna parola può esprimere il dolore causato da questa improvvisa e tragica perdita. Ci stringiamo al cuore di Giancarlo, Manuela e Alessandra, Anthony, Giorgio e Marilena e a tutta la sua famiglia in questo giorno così doloroso. In segno di rispetto e vicinanza fermeremo tutti gli impegni elettorali della lista per tutta la settimana" è l’annuncio fatto dalla lista Verucchio Futura, che sostiene Lara Gobbi. Parole simili- accomunate dallo stesso sconforto - sono state usate anche da Roberto Baschetti e Fabio Fraternali.