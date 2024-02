Via le ‘gobbe’ in viale Emilia. Parte il cantiere per rifare l’asfalto

Nuovo asfalto in vale Emilia. Ci risiamo, le radici dei pini hanno reso nuovamente il manto stradale un percorso ad ostacoli, così il municipio si rimbocca le maniche. Da domani sarà in vigore il divieto di sosta con restringimento della carreggiata lungo il viale, ma non ci sarà alcuna chiusura al traffico per la corsia lato Rimini di viale Emilia, tra la statale 16 e viale Po. Il programma di riqualificazione e rigenerazione urbana pianificato dall’amministrazione comunale arriva anche nell’arteria che dalla zona alba porta sulla ss16. Viale Emilia resta uno degli assi di accesso alla zona mare, ma le sue condizioni non sono affatto buone. Le radici dei pini continuano a cercare acqua in superficie alzando l’asfalto creando gobbe e spaccature. Soprattutto nella zona dei parcheggi, quando si scende dall’auto è bene fare attenzione per non ritrovarsi a terra. Oltre alla bonifica della sede stradale si provvederà anche al rifacimento delle aree di sosta.

La prima parte dei lavori non comporterà la chiusura al traffico. Ma una volta terminato il primo tratto si proseguirà in quello compreso tra viale Portofino a viale Po, sempre lato Rimini, ed in questo caso sarà necessaria la chiusura della circolazione almeno temporaneamente.

"Viale Emilia necessità di un radicale intervento di bonifica. La radici dei pini, risalendo in superficie, devastano il manto stradale, rendendo pericolosa la circolazione ― spiegano dal municipio ―. L’intervento che verrà realizzato sulla corsia nord nei prossimi giorni, prima nel tratto più a monte e poi in quello più a mare, è finalizzato soprattutto a ripristinare una condizione di sicurezza oltre che di decoro urbano".