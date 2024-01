Via Pascoli più sicura, cambia anche la sosta

Vanno avanti a Santarcangelo i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. La giunta ha approvato il progetto per le vie Pascoli e Pedrignone, con un intervento da oltre 50mila euro finanziato con il contributo dell’Agenzia Mobilità Romagnola. I lavori partiranno in primavera e dureranno circa un mese. Verranno migliorati e resi più accessibili 6 attraversamenti pedonali e 4 fermate dell’autobus, saranno riorganizzati alcuni parcheggi. Previsto, tra l’altro, lo spostamento dell’attuale attraversamento pedonale vicino a via Da Serravalle: l’area verrà riqualificata, con la realizzazione di una piazzetta dotata di panchine, fioriere, portabici e di un percorso pedonale protetto. In via Pascoli l’attraversamento pedonale sarà rialzato e collegato dal percorso pedonale protetto, per dare maggiore visibilità ai pedoni. E ancora: vicino alla biblioteca saranno realizzati un parcheggio per disabili, due per la sosta breve e uno per carico e scarico merci. Nuovi stalli sono previsti anche in via da Serravalle. "Riteniamo importante – dice la vicesindaca Pamela Fussi – riqualificare gli spazio pubblici garantendo a tutti i pedoni, inclusi quelli con difficoltà motorie o visive, di potersi muovere in sicurezza e autonomia".