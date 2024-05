Via Ravenna, ridotto il sovrappasso ’Monte Everest’

Finalmente. E’ stato allungato nei due sensi di marcia l’assurdo rallentatore di velocità ’Monte Everest’ sorto nelle scorse settimane in via Ravenna, all’altezza di Bellaria centro, la cui soprattutto sopraelevatura repentina ha già causato danni. Camion, bobcat, cisterne e operai in azione ieri, con traffico rallentato e deviato per ore: sono stati ’allungati’ i pendii del rallentatore. Con spesa extra di denaro pubblico. Qualcuno risponderà della scelta iniziale, contestata dai più con tanto di raccolta di firme della civica ’Cambiamo’?