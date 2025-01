Via Tolemaide: in vendita i terreni nei pressi dell’ex Mercatone Uno

Sono in vendita i terreni nei pressi dell’ex Mercatone Uno di via Tolemaide. Il prezzo base è di 130mila euro e un’offerta vincolante è già stata acquisita dai commissari straordinari Antonio Cattaneo, Giuseppe Farchione e Luca Gratteri. Non fa parte della procedura l’immobile che a lungo ha ospitato il punto vendita riminese di Mercatone Uno, chiuso da anni in seguito al crac dell’azienda e ora in mano a una società terza.

Nel dettaglio, il bando pubblico pubblicato ieri riguarda immobili e aree delle società M. Estate spa (è il caso dei terreni di Rimini), Mercatone Uno Services spa e M. Business srl. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo scorso 19 dicembre, ha autorizzato i commissari ad avviare la procedura competitiva per offerte vincolanti di cessione degli immobili localizzati a Rimini, Chioggia (Venezia), Colonnella (Teramo), Crevoladossola (Verbania), Francavilla Fontana (Brindisi), Genola (Cuneo), Mesola (Ferrara) e Occhiobello (Rovigo). Le offerte potranno essere presentare entro il termine perentorio delle ore 15 del 5 maggio allo studio del notaio Fabio Orlandi, a Roma (modalità, termini e condizioni previsti dal regolamento di vendita disponibili sul sito www.mercatoneunoamministrazionestraordinaria.it). L’apertura delle buste e l’eventuale gara tra gli offerenti è in programma il 9 maggio.

Per quanto riguarda Rimini, si tratta di oltre 15mila metri quadrati di terreni. "Tali spazi – si legge nel disciplinare di vendita – dovranno essere utilizzati come aree di parcheggio pertinenziale come previsto nel piano planivolumetrico approvato nel 2009". Come detto, un’offerta è già arrivata ai commissari. Ma altre potranno essere presentate entro il termine del 5 maggio.