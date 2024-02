Viaggiare nel tempo: domani la ’Lengva’ con Maurizio Benvenuti

Riparte Viaggiare nel tempo. Il primo appuntamento del 2024 è domani sera alle 21, giorno della candelora, alla biblioteca Panzini con Maurizio Benvenuti che insieme a Micaela Montiglia presenterà il libro ’Lengva’, una lezione sul dialetto romagnolo. Per la seconda puntata, venerdì 16 febbraio, alle 18,30 si resta in biblioteca con Ivo Ragazzini che in compagnia di Rossella Grippo presenterà l’ultimo libro, uscito in questi giorni, ’La Madre di Azzurrina, il monastero delle clarisse’. Venerdì 1° marzo alle 21 al Caffè Bordonchio appuntamento con Stefano Bon che insieme a Micaela Montiglia racconterà ’Oltre il mare’. La quarta edizione della rassegna letteraria si chiuderà al Lollipop Bellaria nel cuore dell’Isola dei Platani, venerdì 15 marzo alle 18,30, con lo scrittore faentino Fabio Mongardi che insieme a Rossella Grippo presenterà il romanzo ’Le carezze dei lampi’.