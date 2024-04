Viaggiava con 180 grammi di cocaina pura nell’auto

Blitz antidroga della polizia locale a Miramare. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 43enne e il sequestro di oltre 180 grammi di cocaina. Le indagini erano partite giorni prima, attraverso svariati pedinamenti condotti dagli agenti in borghese della polizia giudiziaria, che hanno seguito le tracce di un individuo già noto alle forze dell’ordine, essendo stato arrestato il mese precedente. L’uomo, ignaro di essere sotto osservazione, è stato visto salire a bordo di un’auto: gli agenti hanno deciso di seguirlo, monitorando i suoi movimenti nella zona di Miramare. Ad ogni fermata, un passeggero scendeva e risaliva poco dopo. Ciò ha indotto gli agenti a intervenire e fermare il veicolo. Durante il controllo del mezzo, avvenuto in via Losanna, sono stati identificati entrambi i sospettati e il veicolo è stato perquisito. La ricerca ha confermato i sospetti degli agenti, poiché sono stati trovati 182 grammi di cocaina pura, ancora da suddividere, nascosti nell’auto. La sostanza stupefacente, trovata sotto forma di un unico blocco, è stata sottoposta a sequestro.