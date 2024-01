Viali delle Regine, più spazi per pedoni e dehors. Dopo l’estate parte la riqualificazione

Area pedonale, una fascia alberata con diverse essenze, aree di sosta ed eventuali dehors per le attività. Prosegue la riqualificazione nei viali delle Regine. La giunta ha messo in cantiere, approvando il progetto, la rigenerazione del tratto che va da via Alfieri a via Pascoli. Questo tratto sarà finanziato con 650mila euro di risorse comunali, e andrà ad allungare verso sud le zone già riqualificate, mantenendo le stessa tipologia di intervento già vista tra viale Tripoli e viale Alfieri. Il Comune con questa riorganizzazione delle aree intende ricavare maggiori spazi urbani, mantenendo gli stalli a parcheggio. Verrà tuttavia allargata la zona del marciapiede e saranno costituite delle micro piazzette per dehors al servizio delle attività. I lavori comprenderanno anche un cambiamento dell’attuale illuminazione pubblica pensata per poter ospitare in seguito telecamere per la copertura dell’area con la videosorveglianza.

Il progetto è pronto, i soldi ci sono, ma i lavori cominceranno solo al termine della stagione estiva per non recare disagi alle attività e agli utenti nel bel mezzo dell’estate. "Stiamo avanzando con la progettazione, in modo da poter partire dopo l’estate con una nuova fase di lavori che permetterà di aggiungere un tassello al programma di riqualificazione e riorganizzazione dei viali delle Regine, che mira soprattutto a dare maggiore ordine, più spazio e sicurezza alla passeggiata pedonale, in armonia con la viabilità carrabile" spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli.