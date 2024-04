Vinitaly, la Rebola si mette in luce

Una ghiotta occasione per far conoscere ancora di più la propria cantina nel panorama nazionale e internazionale. È con questo spirito che diverse aziende aderenti alla sezione provinciale di Confagricoltura Rimini hanno deciso di prendere parte al Vinitaly, il grande salone del vino e dei distillati, in programma da oggi al 17 aprile. Le cantine, che fanno parte del gruppo Rimini Rebola, sono Tenuta Santini e Case Mori per il comune di Coriano e San Valentino per Verrucchio.

"È sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio quella di poter prendere parte anche per quest’anno al Vinitaly", commenta Sandro Santini, consigliere di Confagricoltura Rimini e presidente del Consorzio Strada dei Vini dei Colli di Rimini, che supporta Rimini Rebola, progetto ideato dalla Rimini Doc. "Partecipare ad un evento di caratura nazionale e internazionale è infatti fondamentale per far conoscere ancora di più il vino che si produce a Rimini, in particolare modo la Rebola, e far così apprezzare la qualità dei nostri prodotti. Sarebbe bello bissare il successo dello scorso anno, quando i nostri banchetti sono stati presi quasi d’assalto dai visitatori e dagli addetti ai lavori".

Il gruppo Rimini Rebola avrà una postazione collettiva all’interno del padiglione del Consorzio Vini

di Romagna nel padiglione 1 dell’Emilia Romagna (stand B4-C8).