Violenta rissa in spiaggia per una pallonata

La ’palla’ che finisce addosso ad un bagnante disturbando il suo momento di pace e relax in riva al mare. Tanto è bastato ad innescare una rissa furibonda tra cinque persone sulla spiaggia, tanto da richiedere sul posto l’intervento delle pattuglie dei carabinieri. È accaduto il giorno di Ferragosto in uno stabilimento balneare della Regina, con i militari dell’Arma che sono stati costretti ad intervenire per sedare i bollenti spiriti e ricondurre alla ragione le cinque persone coinvolte, tra le quali anche un minorenne. Nei guai sono finiti un 51enne, un 49enne e tre ragazzi di 19, 15 e 21 anni, tornati a casa con una denuncia per rissa. Stando a quanto ricostruito, i più giovani stavano giocando con la palla, quando un tiro sbilenco avrebbe mandato su tutte le furie un bagnante. In un primo momento sarebbero volate parole passanti, ma poi i contendenti avrebbero deciso di passare alle maniere pesanti. Una rissa che per fortuna si è conclusa senza feriti, tra lo sbigottimento di chi a quell’ora si trovava sulla spiaggia. Ferragosto ad alta tensione anche per un 23enne nordafricano, un 28enne e un 34enne dell’Europa dell’est: tutti e tre sono stati identificati dai carabinieri e denunciati, anche in questo caso, per rissa. È solo uno dei tanti episodi che nel ponte ferragostano appena conclusosi ha visto impegnati i militari della compagnia di Riccione, scesi in campo in tutto il territorio della zona sud della provincia per il contrastro della microcriminalità e del fenomeno delle baby gang.

Nel mirino dei carabinieri sono finiti ad esempio dei giovani campeggiatori francesi, rispettivamente di 17, 18, 19 e 20 anni, che devono ora rispondere di furto aggravato in concorso. Il quartetto ha tentato di razziare un supermercato cattolichino. Sperando di non essere notati, i giovani si sono avvicinati ai bancali e hanno incominciato a fare incetta di merce, caricando poi le confezioni in fretta e furia sulla loro auto. Sono stati però notati da un cliente del punto vendita che ha avvisato immediatamente il titolare. È partita la segnalazione ai carabinieri, che si sono precipitati sul posto intercettando i ladri con le mani nel sacco. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 300 euro, è stata restituita al gestore del supermercato, mentre nei loro confronti è scattato l’arresto in flagranza (solo denunciato in stato di libertà il 17enne).