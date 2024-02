Violenza di gruppo a Borgo Maggiore: in appello confermate le condanne

Confermata la condanna, per violenza sessuale di gruppo e altri reati, dei due giovani sammarinesi finiti a processo con l’accusa di atti di libidine e molestie a sfondo sessuale, nei pressi dei portici di Borgo Maggiore, nell’aprile del 2021, nei confronti di una ragazzina all’epoca minorenne. Confermati in appello i due anni e nove mesi, con la possibilità di espiare la pena con il regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali per uno di loro e due anni per l’altro, con pena sospesa. Nel processo, che si era svolto a porte chiuse, i due imputati dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo, ma anche di violenza e minaccia contro l’autorità. I fatti risalgono al mese di aprile del 2021.

Era una domenica pomeriggio quando arriva la chiamata alla Centrale operativa interforze. A prendere il telefono e allertare le forze dell’ordine sono quattro minorenni denunciando che una loro coetanea era stata aggredita da due ragazzi. Una pattuglia della Polizia Civile raggiunge subito Borgo Maggiore, trovando ad attenderla i quattro giovani, pronti a descrivere la fisionomia degli aggressori. Gli uomini della Polizia Civile iniziano a perlustrare la zona e la ricerca non dura a lungo. Perché poco lontano dal luogo dove era stata riferita l’aggressione, gli agenti individuano due ragazzi che corrispondevano esattamente alla descrizione che era stata fornita. Ma nel momento in cui stanno per essere identificati, all’alt della Polizia Civile, scappano. In zona arrivano anche due pattuglie della Gendarmeria e la fuga dei due giovani dura poco. Raccolte le testimonianze e la denuncia di rito, per i due scatta il fermo. Ieri le condanne sono state confermate in appello.