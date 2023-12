Vivere Riccione in regalo col Carlino

Conto alla rovescia per lo speciale che uscirà pochi giorni prima di Natale. Il nuovo munero di Vivere Riccione sarà in regalo venerdì per i lettori del Carlino. Servizi dedicati alle feste e al Capodanno, il mare d’inverno, le interviste ai personaggi dal baby pugile Isacco Mazzoli al comico Maurizio Battista, che racconterà della sua infanzia a Riccione, al fianco del nonno. Questo e altro nel fascicolo allegato al giornale che pubblicherà alcune immagini storiche della fototeca che raccoglie la storia della Perla verde lungo un secolo. Appuntamento in edicola venerdì mattina.