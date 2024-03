"Vogliamo salvare la palestra della scuola Panoramica"

"Termineremo il prima possibile la palestra nel cantiere della scuola Panoramica" assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola. Il Comune ha rimesso piede nel cantiere dopo la risoluzione del contratto nei confronti dell’impresa che avrebbe dovuto realizzare la nuova scuola in Paese. La consegna dei lavori avvenne nei primi giorni di febbraio nel 2020. A dispetto del termine di fine intervento previsto nel giugno del 2021, ad oggi si vedono le fondamenta e poco altro. Quel poco altro "sono le strutture della palestra. Ora che siamo entrati nuovamente nell’area – prosegue l’assessore – possiamo procedere con i lavori per salvare le parti della palestra già realizzate. Diviene necessario, in questo momento, coprire la struttura per evitare che divenga irrecuperabile. Poi verranno stabiliti tutti i lavori necessari per renderla funzionante e a disposizione della città. È importante avere una palestra in più visto che già oggi quelle esistenti sono tutte occupate dalle tante attività che si svolgono in città".

Se la palestra verrà completata, resta ancora un punto interrogativo il futuro della scuola. "Su questo è in corso un confronto interno – premette l’assessore –. Prima di tutto dobbiamo verificare le risorse a disposizione. Mi spiego meglio. Sulla ex scuola c’era un contributo sfruttabile che ammonta a 2,7 milioni di euro. Tuttavia trattandosi di contributi regionali dobbiamo avere chiare eventuali scadenze. Avere o non avere a disposizione quelle risorse è un elemento che dobbiamo avere ben chiaro nel momento in cui prenderemo una decisione".