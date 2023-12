Volley femminile: i tifosi si mobilitano per la Coppa Italia

I tifosi marignanesi ci credono e per il 10 gennaio preparano la trasferta a Perugia per i quarti di finale di Coppa Italia della serie A2 di volley femminile: l’Omag Mt San Giovanni sfiderà le padrone di casa per una partita in turno secco che metterà in palio le semifinali della competizione nazionale. Un esodo promosso da società e tifosi. "La società Consolini Volley in collaborazione con Omag, Mt e Isolcasa – precisa il club insieme con ‘I Nipoti’ (i tifosi, ndr) mette a disposizione un pullman da 50 posti per la gara di Coppa Italia del 10 gennaio (ore 20.30) al Palabarton di Perugia. La partenza è prevista dal Palamarignano mercoledì 10 alle 17. La quota di partecipazione è di 8 euro a persona (escluso il biglietto di ingresso). Chi è interessato alla trasferta può contattare gli organizzatori. Facciamo sentire tutto il nostro calore alle atlete marignanesi".