Voragine a due passi dalla Statale: "La strada sta sprofondando"

Voragini nel terreno, la statale 16 che sta lentamente sprofondando e il rischio che la strozzatura del rio Costa finisca con l’allagare le zone abitate a monte del rio, dove non è ancora tombinato. Sono queste le principali preoccupazioni che arrivano dall’associazione Fontanelle futura aps. "Siamo preoccupati per quanto sta accadendo sul percorso del rio Costa – spiegano dall’associazione –. Da anni ormai segnaliamo i movimenti del terreno. Poi un anno fa la voragine che si è sviluppata a mare della statale, in via Alberobello. Di recente abbiamo visto come una seconda voragine si sia formata a a fianco della strada. Il Comune è intervenuto recintando l’area, ma quello che vediamo tutti i giorni noi residenti è che la statale 16 (siamo vicini al cimitero dei greci) nel punto in corrispondenza del passaggio del rio interrato sta mostrando segni sempre più evidenti nell’asfalto. Ci sono crepe, ed anche un abbassamento della sede stradale di diversi centimetri". Gli uffici tecnici del Comune hanno spiegato che la voragine a fianco della Ss16 è stata causata dal cedimento di una delle pareti interrate dove passa il canale. "Nella zona a monte, dove il rio è a cielo aperto, da anni vediamo allagamenti in occasioni di forti piogge, visto che il tombinamento provoca una strozzatura al canale. Per noi resta fondamentale mettere in sicurezza il corso del rio sulla ss16 e anche intervenire per evitare allagamenti nella zona a monte".

Andrea Oliva