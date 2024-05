Ztl a Rimini nord. Scattano le multe tutti i giorni

Ztl a Rimini nord: da domani sarà in vigore tutti i giorni. Che significa multe tutti i giorni ai trasgressori. Dopo la lunga sperimentazione dell’estate scorsa, quest’anno i controlli e le sanzioni sono partiti dal 25 aprile solo di domenica e nei giorni festivi. Da domani la zona a traffico limitato lungo il Parco del mare da Torre Pedrera a Rivabella sarà in vigore tutti i giorni, fino a settembre. Il Comune ha avvertito i i residenti, i proprietari di seconde case e titolari delle attività economiche della zona chiarendo quali sono gli orari off limits, le modalità di attivazione degli occhi elettronici e le regole per i permessi temporanei (ad esempio quelli per familiari e amici). Da domani, la Ztl sarà in funzione tutti i giorni fino alla seconda domenica di settembre. E sempre da domani "entra inoltre in funzione la Ztl anche tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba – ricorda l’amministrazione comunale – così come sarà nuovamente attivata la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi in direzione Ravenna". Invece "nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e viale Palotta (compresa) la Ztl è sospesa per tutto il 2024". Tutti i varchi funzionano 24 ore su 24, eccetto quelli di via Sante Polazzi, via Boito e via Borghesi, per i quali l’orario di funzionamento è dalle 20 alle 24. La Ztl del Parco del mare nord – aggiungono da Palazzo Garampi – è presidiata da un sistema video controllato di sorveglianza, pensato per tutelare e valorizzare l’area turistica di Rimini nord, garantendone comunque la piena accessibilità. L’attivazione delle telecamere è evidenziata dai pannelli a messaggio variabile che negli orari di funzionamento dei varchi avranno la scritta Ztl attiva di colore rosso. Tutti coloro che accederanno alla Ztl senza autorizzazione saranno dunque automaticamente sanzionati".