"Ztl colabrodo, servono soluzioni vere"

Sulla riorganizzazione della Ztl e i controlli nel centro storico di Santarcangelo servono fatti "e non voli pindarici". Così il comitato dei residenti ’Noi delle contrade’ attacca l’amministrazione e il consigliere di Più Santarcangelo Tiziano Corbelli, che a fine novembre aveva presentato una mozione (approvata), per rivedere gli accessi nella Zona a traffico limitato e il sistema del vigile elettronico che controlla gli ingressi. "Il consigliere si è dimenticato di confrontarsi con il nostro comitato, nato nel 2020 proprio per affrontare e risolvere con l’amministrazione i problemi di viabilità e parcheggi nella Ztl", attaccano i residenti. E ancora: "Visto che le telecamere che controllano i veicoli in uscita non sono ancora attive, l’assessore Filippo Sacchetti potrebbe chiedere alla polizia locale più controlli". Per il comitato "la soluzione proposta nella mozione non risolve il problema, anzi lo accentua togliendo parcheggi senza dare altre soluzioni". "Da anni – continua – proponiamo al Comune una soluzione per avere più stalli riservati ai residenti, e risolvere anche l’impossibilità per i vigili di fare controlli sistematici. Non abbiamo avuto risposta. Ci sembra che il vero obiettivo di Corbelli sia solo togliere le auto intorno alla Rocca malatestiana, per compiacere qualcuno. Il problema dei parcheggi e della viabilità in centro è complesso, ne siamo consapevoli. Per questo chiediamo di riprendere il confronto con l’amministrazione e trovare soluzioni condivise".