Linea Verde Estate fa tappa a Rimini sul cammino di San Francesco: ecco quando e dove

Rimini, 7 giugno 2024 – La programmazione di Linea Verde Sentieri Estate segue le orme di San Francesco d’Assisi.

È prevista per le ore 12:30 di sabato 8 giugno la prima delle sei puntate dello “Speciale cammini” promosso dal popolare format di Rai 1. Il territorio di Rimini è al centro della prima tappa del percorso di Lino Zani e Giulia Capocchi che avrà come punto di partenza il Tempio Malatestiano e attraverserà Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Toscana per poi concludersi a La Verna, località casentina in cui il fondatore dell’ordine mendicante ricevette le stimmate.

I luoghi

La suggestiva visita al cipresso del santo a Villa Verrucchio occuperà la prima parte dell’episodio. Secondo il racconto agiografico, Francesco piantò nel terreno il suo bastone da viaggio (il “bordone”) che attecchì miracolosamente, crescendo fino a prendere le attuali dimensioni di un albero secolare. Dopodiché verrà raggiunta Sant’Arcangelo di Romagna per una visita al borgo della città vecchia.

Le riprese della trasmissione record di ascolti saranno un’ottima vetrina per il pregevole patrimonio paesaggistico e storico-artistico della provincia di Rimini.