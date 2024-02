Martina Colombari e i segni dell’operazione: “E’ tutto nuovo, anche questo farà parte di me”

Riccione, 8 febbraio 2024 – Martina Colombari torna ad aggiornare i fan sulle sue condizioni. Dopo la corsa all’ospedale Ceccarini per l’intervento d’urgenza dopo un attacco di peritonite e le coccole a casa con le tradizioni romagnole, procede il percorso di recupero della showgirl, che ha deciso di mostrare sui social i segni lasciati dall’operazione.

L’attrice nata a Riccione si riprende in calze anti trombosi e pancera, ma sempre con il sorriso. “Non avendo mai subito un intervento chirurgico serio non ho avuto precedenti esperienze di recupero fisico – scrive su Instagram – Quindi questo è tutto nuovo per me. Anche questo momento diventerà parte di me, sarà un ricordo di vecchi dolori e nuove vittorie. Si uniranno a tutte le altre esperienze e “incisioni” sul mio corpo e sulla mia mente, sia visibili che invisibili, diventeranno parte del mio viaggio”.

La showgirl chiosa poi con l’ironia: “Pronta a ripartire...con calma, ovvio!”.

Martina Colombari e i segni dell'intervento sul suo corpo: "E' tutto nuovo, farà parte di me"

Sospiro di sollievo

Un sospiro di sollievo per i tanti fan preoccupati per le condizioni della Colombari, che una volta dimessa dall’ospedale ha “approfittato” dei giorni nella sua Riccione per passare del tempo con la famiglia. Un’occasione per rivedere i genitori Delfina e Maurizio e gustarsi un bel piatto tipico di tagliolini al pomodoro. “Antiche tradizioni popolari – aveva raccontato l’attrice in un messaggio video nelle sue stories di Instagram – convalescenza riccionese con tagliolini con pomodoro, basilico e formaggio di fossa”.

Non c’è traccia social del marito Alessandro Costacurta e del figlio Achille, con cui ha condiviso l’esperienza di Pechino Express. Ma sicuramente sono accanto a lei in questo momento delicato.