Martina Colombari in ospedale: “Coccolata e salvata al Ceccarini di Riccione”

Riccione, 5 febbraio 2024 – “Sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le operatrici socio sanitarie e le infermiere. Mi hanno salvata". Martina Colombari rompe il silenzio sui canali social durato diversi giorni con questo video postato su Instagram da un letto d’ospedale al Ceccarini di Riccione.

Martina Colombari operata d'urgenza a Riccione

Nei giorni scorsi la Colombari era tornata a Riccione. Un’occasione per rivedere i genitori, Delfina e Maurizio. In altre circostanze il ritorno nella Perla avrebbe innescato storie e post sui social, ma nulla di tutto questo è avvenuto. Al contrario il silenzio ha cominciato a divenire insolito, se si pensa al numero e alla frequenza di post e contenuti a cui Martina ha abituato i proprio follower su Instagram, oltre un milione. La spiegazione è arrivata direttamente da lei. Con la voce rilassata, ma ancora stesa in un letto di ospedale, ha annunciato in un video che sarebbe stata dimessa.

“Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna – spiega nel video -. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione".

Si è trattato di un imprevisto, un malore improvviso e la conseguente corsa in ospedale dov’è stata seguita dall’equipe del dottor Andrea Lucchi, primario dell’unità operativa di chirurgia generale del Ceccarini. "Ero qui a trovare i miei genitori – racconta nel video Martina Colombari -. Sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le operatrici socio sanitarie e le infermiere. Mi hanno veramente coccolata, curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò".

A volerle augurare un immediato ritorno sulla scena, e un veloce recupero dopo l’intervento subito, è stata la sindaca Angelini con un messaggio sui social poche ore dopo quello della Colombari. "Un grandissimo abbraccio e tantissimi auguri di pronta guarigione a Martina Colombari – scrive Daniela Angelini -. E’ quando stiamo male e a maggior ragione quando ci troviamo in condizione di urgenza, che abbiamo bisogno di professionisti esperti e di personale sanitario qualificato e umano, e di sentirci a casa. Mi fa molto piacere che Martina possa testimoniare di essere stata salvata, curata e coccolata nel nostro ospedale dallo staff guidato dal primario Andrea Lucchi".

La prima cittadina ha poi chiuso con un "Forza Martina, Riccione ti vuole bene". E in effetti sono da subito comparsi messaggi di buona guarigione dai suoi concittadini, e almeno un centinaio di emoticon al videomessaggio della attrice e conduttrice televisiva.