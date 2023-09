Martina Colombari e i problemi con il figlio: si è rivolta ad uno psicoterapeuta

Bologna, 5 settembre 2023 - Non c’è pace per la Miss Italia di Riccione, Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta: l'ex modella si è rivolta ad uno psicoterapeuta. "Con mio marito e mio figlio stiamo seguendo un percorso familiare insieme a uno psicoterapeuta”, ha raccontato la Colombari a Il Messaggero.

Recentemente la Colombari si era lasciata andare su suo figlio in un'intervista nel podcast "Mamma dilettante" condotto da Diletta Leotta. L'attrice ha rivelato che suo figlio ha avuto un periodo in cui pensava che tutto gli fosse dovuto, il che lo aveva portato a non rispettare le regole e le autorità.

L'ex modella ha spiegato che questo comportamento aveva portato, lo scorso aprile, a un episodio in cui Achille ha colpito un agente di polizia mentre cercava di farlo scendere da un taxi (Per questo fatto Achille è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ndr). Il giorno successivo all’episodio, il figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta chiese scusa alla polizia sui social media. E questo ha attirato l'attenzione mediatica, generando un’ampia discussione online.

Martina Colombari e il figlio Achille a Pechino Express

Colombari mamma chioccia

Continua così lo sfogo dell'ex modella: “Billy mi rimprovera di stargli troppo addosso. Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? È una forma di grande intelligenza”.

Talvolta, ammette, con il figlio è ricorsa alle maniere forti: “Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre… la sua frase storica è sempre stata: ‘No mamma non è come credi’. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket… Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”.

Achille Costacurta e la dipendenza dai social

Ad aprile il rampollo di casa Costacurta, ormai diventato influencer sulla scia della fama dei genitori, aveva raccontato al giornale Dipiù di essere dipendente dai social.

“Per me i social network sono stati come un gioco d’azzardo – ha raccontato - non riuscivo a farne a meno. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Sempre. È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato”. “L’abitudine ti consuma – ha poi proseguito il giovane – e se non sei capace di uscirne, ti prende la vita. Ti porta via. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Adesso non sono più schiavo di quel mondo e mi godo ogni singolo minuto delle mie giornate. Spesso senza mandare o ricevere messaggi. Sono io a decidere quando leggere un messaggio oppure quando mandarlo” ha aggiunto.