Social Music City approda alla Rimini beach arena con i dj più famosi

Rimini, 14 luglio 2023 – Si scrive "Social Music City" e si legge "una discoteca in spiaggia". Sabato 15 dalle ore 16, approda alla Rimini beach arena il party nei 10 mila metri quadri della spiaggia libera di Miramare di Rimini che poi dalle ore 24 si traferirà alla discoteca Cocoricò di Riccione.

Attesi 10mila appassionati di musica tecno e dance elettronica, che potranno scatenarsi al ritmo della musica proposta dai Dj più famosi italiani e Internazionali, come Armonica, Anfisa Letyago, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame-Tale Of US e con i Supporters di Armonica, blu, Brina Knauss, Francesco Del Garda, Soniac One, Sugar .

Tra questi spiccano Marco Carola, e la belga Charlotte De Witte.

Charlotte De Witte a Rimini

Marco Carola è uno dei maggiori esponenti della scena techno e tech-house a livello internazionale.

Il musicista napoletano è stato uno dei precursori nel portare la musica techno nei club. Gli anni '90 videro la nascita e ascesa di quella nuova generazione di DJ che, lasciando i soliti italo-disco e house, preferiva stili più accelerati, aggressivi e industriali. Nel corso degli anni e con l'ingresso negli anni 2000, Marco si è mosso verso la tech-house, creando la famosa festa Music On, una delle sereta più importanti dell'ultimo decennio a Ibiza e in cui hanno collaborato persone come Richie Hawtin o Loco Dice.

Altra esponente di prima grandezza nel mondo delle discoteche è Charlotte De Witte, Disc jockey e produttrice musicale, musicista ampiamente ammirata per il suo talento che si è fatto sentire in generi come l'electro, l'underground e la techno.