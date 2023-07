Riminicomix 2023, a Marina Centro il festival a ingresso gratuito di fumetto e cosplay

Rimini, 14 luglio 2023 – Sono il popolo dei fumetti e fino a domenica (da gio vedì) hanno trovato casa in città per il ‘Riminicomix’. Sono in centinaia i cosplayer che interpretano i loro beniamini e girano per Marina Centro, arrivando in piazzale Fellini dove c’è il fulcro della fiera dedicata ai fumetti e la Cosplay Convention.

Tutti i pomeriggi dalle 16 a mezzanotte gli stand saranno aperti con la mostra mercato dei fumetti, animazione e tanto altro, tutto ad ingresso gratuito. Poi per festeggiare gli 800 anni di Sant’Antonio a Rimini, fino al 17 luglio al Chiostro del Santuario delle Grazie, sul Colle di Covignano, è aperta al pubblico la mostra: ‘Il santo dei Miracoli. Antonio a fumetti’.

Tra gli appuntamenti, questa sera alle 22, la ‘Iena’ Andrea Agresti canterà i brani più famosi dei cartoni animati; domani Giorgio Vanni, sempre dalle 22, farà ballare il pubblico sulle sigle più belle mentre alla stessa ora, domenica, si terrà il concerto della ‘Chocobo Band’.

Tutto questo rientra nella 39esima edizione del Cartoon Club. Tra gli eventi in programma la consegna, sabato 15 luglio, del Premio alla carriera ad Altan, celebrato con una mostra e un’installazione a Castel Sismondo. Il manifesto della 39esima edizione di Cartoon Club porta la firma di Silvia Ziche, fumettista tra le più prolifiche e conosciute del panorama italiano.

Oltre al bel tempo previsto per il fine settimana, questa iniziativa è un’altra boccata d’ossigeno per gli operatori turistici del territorio.