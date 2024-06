Space Riccione 2024, la carica degli 8mila infiamma la Riviera: musica, dj star e fuochi d’artificio

Rimini, 3 giugno 2024 – Riccione come Ibiza. Domenica 2 giugno, l’apertura del nuovo locale Space non ha tradito le attese: sono state registrate ben 8mila presenze tra giovani e adulti, provenienti da 30 paesi differenti. Uno show di alto livello con ospiti di livello internazionale, per una location che può ricordare lo stile della nota isola spagnola.

Le caratteristiche del locale permettono il paragone con quelli situati in alcune tra le tappe estive maggiormente gettonate come Mykonos, Miami o Ibiza: una grande arena centrale, un palco dotato di un ledwall di quasi 200 metri quadrati, un sistema di laser e luci di assoluto livello, una zona vip curata nei minimi dettagli e una pista da ballo Woodland immersa nel verde.

La serata è stata aperta dalla presenza in consolle della dj originaria di Ibiza Anna Tur, che ha dato il via al ritmo incalzante delle esibizioni successive di Armonica, Shimza e Andrea Oliva, che hanno anticipato la fase clou dell’evento.

A seguito di un momento techno berlinese con il producer Dixon, è toccato a uno dei pionieri della musica elettronica mondiale far muovere tutto il pubblico: Carl Cox. Il dj britannico ha voluto rispondere presente alla chiamata 8 anni dopo il closing party dello ‘Space’ di Ibiza e ha di fatto ipnotizzato i presenti con la sua musica fino alla chiusura, avvenuta alle 2.

Il suo show è stato preceduto poco prima da un’introduzione sulle note del compositore Hans Zimmer, conclusa da uno spettacolo di fuochi d’artificio. Subito dopo ha preso la parola Pepe Rosello, colui che 30 anni fa diede i natali al locale di Ibiza, che non ha perso l’occasione per ricordare i valori fondanti dello Space: il rispetto, la tolleranza, l’amore per la musica e il senso di famiglia.