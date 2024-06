Riccione come Ibiza, com’è la discoteca Space: 5mila in pista. Industriali e vip tra gli ospiti

Rimini, 2 giugno 2024 – La musica si riaccende sulle colline riccionesi. E’ terminato il conto alla rovescia, ci siamo. Aperti oggi per la prima volta i cancelli dello Space. Un’attesa durata quasi un anno che ha trasformato Colle dei pini in uno spicchio di Ibiza con l’inaugurazione della discoteca che ha scritto la storia recente del clubbing sulla ‘Isla bonita’.

In 5mila sono scesi in pista in occasione dell'inaugurazione dello Space, la nuova discoteca a Riccione

Le console del locale non aspettavano altro che le 14 per accendersi e iniziare la grande festa proseguita fino alle 2 di notte con il protagonista dell’opening sul palco: Carl Cox. A rompere il ghiaccio tra i ‘piatti’ dello Space ci ha pensato la dj Anna Tur che ha accolto una fiumara di cinquemila persone che dall’apertura hanno iniziato a riversarsi tra le tre grandi aree dello stabile che nella sua storia ha ospitato l’insegna del ‘Musica’ o ancora prima quella del ‘Prince’.

Festa per l'inaugurazione della discoteca Space a Riccione, 5mila persone in pista

A dare il benvenuto ai tantissimi fan della musica elettronica una grande Arena principale che ospita il main stage in cui insieme a Cox si esibiranno nelle prossime serate David Guetta, Martin Garrix, Luciano e tanti altri grandi nomi del mondo della notte.

Affianco alla grande console principale, il Woodland, uno spazio verde sottostante l’arena principale in cui la techno è la vera protagonista dei ‘dischi’ che vengono suonati. L’ultimo spazio della nuova discoteca è il Terrace in cui da una posizione rialzata si può ammirare tutto lo spettacolo ed il tramonto sulle colline della riviera.

Festa per l'inaugurazione delle discoteca Space di Riccione

Già da fuori i cancelli si respira un’aria tutta nuova, internazionale. Non si parla una sola lingua, a Riccione sono accorsi tedeschi, spagnoli e inglesi; tutti in riviera per dare il benvenuto a un club che propone un’idea di intrattenimento tutta nuova.

Il volume della musica si alza il pomeriggio e continua fino alle 2 di notte, fondendosi tra intrattenimento diurno e notturno. “Sono attesi grandi nomi, imprenditori e industriali - fa sapere Fabrizio Tamburini dello staff del club -. Per la prima serata di grande musica abbiamo avuto l’onore di avere con noi, tra i tanti, anche Claudio Cecchetto”. In attesa di Carl Cox alla console sono saliti gli Armonica, deejay Shimza e Andrea Oliva. Ultimo artista prima del gran finale: Dixon.