Coop apre un nuovo punto vendita in pieno centro a Rimini

Una nuova insegna Coop è pronta ad accendersi il prossimo 28 settembre nel pieno centro di Rimini, in piazza Ferrari. Il nuovo supermercato, i cui lavori erano cominciati nel luglio scorso, è il risultato di un investimento da 900.000 euro ed è il primo nel capoluogo malatestiano situato nel centro storico cittadino. Si aggiunge all’Ipercoop I Malatesta e agli altri 5 punti vendita frequentati dagli oltre 32 mila soci riminesi.

L’appuntamento per la cerimonia inaugurale è fissato a partire dalle 9.30 a cui parteciperanno il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, e, la consigliera di amministrazione della Cooperativa, Sara Bianchi.

Sempre nella giornata inaugurale è previsto a partire dalle 18.30 un aperitivo Coop con la musica rock-folk di Lorenzo Semprini (“Miami & The Groovers”), Massimo Marches e Gianluca Fabbri.

Dal giorno dell’inaugurazione fino al 10 ottobre, chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà 25 euro in buoni sconto, utilizzabili entro il 30 novembre in tutti i punti vendita della Cooperativa. Tutti coloro che faranno la spesa nella giornata inaugurale riceveranno in omaggio una borsa per la spesa in cotone.

Il nuovo supermercato

Il nuovo supermercato, che è ampio 291 metri quadri e potrà contare su 12 lavoratori, è pensato per venire incontro sia alla spesa quotidiana, sia per soddisfare le esigenze del cosiddetto pubblico “di transito”, essendo il centro storico di Rimini particolarmente frequentato anche da turisti in visita alla città malatestiana.

La struttura completamente nuova presenta una piazza con la frutta e la verdura di stagione al banco servito della gastronomia, con una vasta gamma di piatti pronti, di panineria e food to go – tra cui anche insalate già pronte da gustare – con offerte pensate per chi fa uno spuntino veloce.

Spazi appositi saranno dedicati al servizio del pane self e non mancheranno i banchi dei salumi, dei latticini e delle carni e della pescheria, con prodotti in comode confezioni take away. Presente anche una fornita cantinetta, con vini e birre in una ricca proposta di etichette locali.

Il supermercato offrirà inoltre tutta la qualità, l’eticità e la sicurezza dei prodotti Coop, tra cui anche quelli della linea dei biologici ViviVerde, il meglio dell’eccellenza gastronomica Fior Fiore e gli articoli salutistici BeneSì.

La proposta per la spesa quotidiana verrà completata grazie all’assortimento di prodotti alimentari, freschi e surgelati.

A disposizione per il pagamento della spesa ci saranno 2 casse tradizionali. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 13.