Tutti pazzi (e in fila) per RiminiWellness

Rimini, 2 giugno 2024 – RiminiWellness continua a macinare presenze. Migliaia di presenze. Di entusiasti amanti dello sport in estasi per i padiglioni della Fiera di Rimini, dove oggi va in scena l’ultima giornata della kermesse del fitness.

Una vera e propria "Woodstock del benessere", come l’hanno definita diversi partecipanti in fila ai blocchi degli spazi di Ieg.

Fin dalle prime ore del mattino, un corteo variopinto di persone, di ogni età, ha raggiunto la fiera con qualsiasi mezzo: dall’auto alla bici, dal treno agli autobus, a bordo dei mezzi di mobilità sostenibile messi a disposizione dal Comune e persino a piedi. Il risultato è stato stupefacente: nella terza giornata della kermesse, i 28 padiglioni erano letteralmente gremiti, con eventi e seminari formativi ‘sold out’.

Un momento della kermesse Riminiwellness

Ugualmente affollato anche il cosiddetto ‘Fuori-salone’, il ricco palinsesto di iniziative disseminate tra lungomare, centro storico e RiminiTerme: in spiaggia il movimento è iniziato addirittura all’alba, con la Fluxo Sunrise Run, che ieri ha visto numerosi podisti radunarsi alle 5.30, nei pressi della ruota panoramica, e partire alle 6 per una corsa sulla battigia di 5 chilometri.

Non c’era modo migliore, probabilmente, per dare il via alla stagione balneare 2024. Tra i padiglioni più gettonati, quello del colosso cesenate Technogym: a poche settimane dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi - dove l’azienda di Nerio Alessandri sarà, ancora una volta, fornitrice ufficiale dei centri per la preparazione degli atleti - sono state presentate le novità messe a punto dal brand, che rientrano per lo più nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.

Un momento della kermesse Riminiwellness

L’ennesima conferma che la tecnologia sta rivoluzionando il mondo dello sport, dal modo di allenarsi (è ora possibile personalizzare gli allenamenti in base alle proprie caratteristiche psicofisiche) alla prevenzione di infortuni, fino alla ricerca di nuovi talenti (grazie alla valutazione, con algoritmi, delle prestazioni degli atleti).