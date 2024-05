Rimini Wellness, siamo partiti: prova di forza per la Riviera

Rimini, 30 maggio 2024 – Pronti, partenza, via ed è subito Rimini Wellness. Tagliato oggi il nastro che ha dato inizio alla 18esima edizione dell’evento internazionale di riferimento per il mondo del fitness, sport e benessere.

Una quattro giorni organizzata da Ieg che riempirà i padiglioni del Palafiera fino a domenica con oltre trecento brand espositori disposti nei centosettantamila metri quadri a disposizione di professionisti e appassionati del settore.

Un evento che trasforma Rimini nel cuore pulsante del benessere e della salute anche grazie al Riminiwellness Off, il fuori salone della manifestazione principale che esce dalle mura della Fiera e si perde per le vie riminesi, dal mare alla città. Duecentoquaranta eventi dislocati per l’intero territorio, in un’esperienza collettiva e di condivisione propria dello sport. “Rimini è una città votata allo stile di vita ed il Wellness non può scegliere città migliore per esprimersi al meglio – ha esordito così il sindaco Jamil Sadegholvaad durante la cerimonia di inaugurazione di ieri –. Basti pensare all’incremento del programma Off, che rappresenta un momento importante per la città, coincidendo con la partenza ufficiale della stagione balneare”.

Il programma

Organizzato in ventotto padiglioni e sei aree tematiche differenti, il Rimini Wellness 2024 punta sull’innovazione con tantissime novità presentate proprio quest’anno. Spazio alla longevità e alla cura del corpo con l’esplorazione di programmi di allenamento e moderne ricerche nel campo nutrizionale e del benessere psicofisico. Non solo sport e bodybuilding, da quest’anno c’è posto anche per il mondo olistico.

Con ’L’oasi del benessere’ i visitatori possono immergersi nelle discipline olistiche attraverso formazioni della disciplina ma anche momenti di intrattenimento. All’interno di questo spazio sono state allestite due zone relax per provare tecniche manipolatorie eseguite da professionisti delle arti del benessere tra massaggi rilassanti ed energizzanti. “Il Wellness è diventato un contenitore multidisciplinare – annuncia Valentina Fioramonti di Ieg –. Innovazione, salute, fitness, sana alimentazione e tanto altro. Offriamo anche alle persone non più giovani di avvicinarsi all’attività fisica, proponendo un panorama di contenuti a favore della vita sana, il benessere e la longevità, per rappresentare tutto il pubblico”. Gli over dovranno essere più energici che mai con la disciplina creata ad hoc e presentata nei padiglioni di via Emilia. ’Big ball and small ball fitness for senior’ è focalizzata sull’equilibrio, la forza muscolare e la flessibilità; un metodo terapeutico utile nella prevenzione di diverse patologie.

Tanti appassionati, curiosi e professionisti del settore fitness che dal primo giorno della manifestazione hanno subito passato i tornelli della Fiera per non perdere neanche un attimo del Rimini Wellness. Duemila ore di allenamenti totali che sono iniziati proprio nella giornata di ieri negli spazi interni ed esterni ai padiglioni. Assoluta novità della 18esima edizione del festival del fitness è l’introduzione dell’ ’Active beauty’, lo spazio dedicato al mondo delle soluzioni e dei prodotti del settore della bellezza pensati unicamente per rispondere alle precise necessità degli atleti.

L’attenzione si posa soprattutto sullo sport visto come fonte di benessere per il fisico e per la mente. “Si è scoperto che facendo centocinquanta minuti di attività alla settimana, la mortalità scende del 20-25% – ha affermato Paolo Boffetta, del dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Bologna –. L’effetto protettivo è indipendente dallo stile di vita. Ogni minuto che passiamo a fare attività fisica ci allunga la vita di cinque minuti”.

Protagonista non solo lo sport e lo stile di vita sano, ma anche Rimini e l’intera Emilia Romagna, culla di eventi e di tanta promozione dell’attività fisica. “Un evento che spinge in maniera importante le presenze turistiche e l’indotto economico di questa città così dinamica – ha spiegato Andrea Corsini, assessore regionale allo sviluppo turistico -. E’ attraverso il Wellness che si rappresentano efficacemente alcune delle parole chiave per la nostra regione, come benessere e sport, interpretate al meglio attraverso la qualità e la quantità degli eventi in calendario prossimamente”.