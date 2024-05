Rimini, 29 maggio 2024 – Diciotto anni di RiminiWellness. La principale manifestazione dedicata al benessere e allo sport diventa maggiorenne e da domani fino a domenica 2 giugno nel quartiere fieristico ospiterà espositori, allenamenti e novità.

Ma non solo perché il focus sarà sulla longevità e quindi grande spazio anche al benessere per gli over 80. L’evento organizzato da Italian Exhibition Group mette al centro l’innovazione e lo farà anche con una serie di eventi ’off’con 240 appuntamenti fuori la fiera. “RiminiWellness – ha spiegato il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – è l’appuntamento di richiamo internazionale che sancisce l’apertura della stagione estiva in Riviera. Una manifestazione di grande successo e richiamo che questo ‘fuori salone’ arricchisce ulteriormente portando l’energia e la vitalità della fiera in tanti spazi della città”. Tornando all’evento principale saranno più di 70 gli appuntamenti e i convegni in 28 padiglioni e oltre 300 brand espositori in 6 aree tematiche differenti (Active, FoodWell, Health, Fitness, Wellness, Steel). Tema per il 2024 ‘Feel Your Best’ (letteralmente, sentiti al meglio) e ha in programma oltre 2mila ore di allenamento in 12 palchi nell’area Active di RiminiWellness tutte dedicate alle nuove frontiere del benessere allenando sì il corpo ma anche mente e spirito.

Le novità

I nuovi trend. Il fitness rimane al centro e allora saranno proposti programmi di allenamento a circuito di 30 minuti, ma anche Extreme Training di Vida Macura Maglica, ovvero il programma intensivo di 2 settimane senza attrezzature. Ma anche Hyrox, che combina 8 chilometri di corsa con 8 esercizi funzionali e le competizioni di Cross Fit. Tra le nuove tendenze anche The Softer Side of SuperJump di Jill Cooper e Aqua Zumba in piscina. Ancora specialità per i migliorare flessibilità ed equilibrio come Flyboard Basket Ball e Mobilitation. Da segnalare nell’oasi del benessere programmi come ‘Menopausa senza paura’ di Sayonara Motta. Active Beauty è invece la nuova area dedicata al mondo dei prodotti di bellezza formulati per gli atleti e chi conduce uno stile di vita attivo.

Un segmento, questo, che vanta sempre più mercato. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare una varietà di soluzioni di bellezza che sposano l’attività fisica con la cura personale. Dai prodotti resistenti all’acqua a trattamenti anti sudore, cosmetici e non solo formulati per essere performanti durante e dopo l’attività fisica, senza trascurare la salute della pelle. Tra gli espositori ’Fit.Fe by Fede’, la nuova linea skincare creata dalla campionessa olimpionica e imprenditrice Federica Pellegrini che il 31 maggio, alle 15.30, incontrerà il pubblico. Anche l’acqua diventa ’beauty’ e Sant’Anna presenterà due innovazioni per il benessere della pelle: ‘Sant’Anna Beauty Hyaluronic Acid’ e ’Sant’Anna Beauty Collagene’, bevanda al collagene idrolizzato. Tutte le informazioni, l’acquisto di ingressi e il programma dettagliato sono disponibili sul sito dedicato www.riminiwellness.com.