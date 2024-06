Cerchio e tessuto aereo: le super ragazze della Koru

Giù il cappello per le atlete della palestra Koru Fitness&Wellness di Santa Maria Nuova che saranno protagoniste alle finali nazionali di Roma di Pole dance e Aerial sport. Le giovani hanno dato spettacolo ad Ascoli Piceno, sede della prima edizione delle selezioni regionali targate CSEN e la palestra ha festeggiato con ben 9 qualificazioni per i tricolori, sia nella specialità del cerchio aereo che nel tessuto aereo. La Koru lo ha fatto addirittura con 7 primi posti. D’altronde la squadra del cerchio ha come insegnante nientemeno che la jesina Elisa Bucco, capace l’anno scorso di piazzarsi al primo posto nazionale. Per la squadra di cerchio aereo andranno pertanto a Roma Gaia Centanni, Maria Letizia Vicini, Eleonora Piergigli, Rosaria De Donatis, tutte grazie al primo posto. Più Laura Rocchetti giunta seconda. Per la squadra di tessuti aerei capitanati dalle coach Cecilia Paolini e Cecilia Sabatini si sono classificate Gaia Centanni, Carlotta Paciarotti e Martina Luccioli come prime, più Gjeta Hurmegi seconda. Hanno partecipato pure le ragazze della Move and Lift di Jesi seguite da Clarissa Remine. Daniele Bolletta, Valentina Luciani e Laura Rocchetti si sono distinti nelle loro categorie conquistando 2 ori e un bronzo.

Andrea Scoppa