Rovigo, spacciatore arrestato: trovato con 110 grammi di cocaina

Rovigo, 22 gennaio 2024 - L’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 19 gennaio nel territorio polesano. Nel dettaglio dell’operazione ha visto coinvolta una Squadra Volante della Questura di Rovigo ha provveduto al fermo di un cittadino italiano trovato in possesso di circa 110 grammi di cocaina.

Cosa è successo

L’attività, avvenuta nell’ambito del servizio di controllo del territorio, è iniziata con un semplice approfondimento dei documenti sul conducente di una autovettura in circolazione, che aveva attirato l’attenzione degli operatori per la presenza di un fanale posteriore danneggiato. Nel corso dell’identificazione l’uomo ha consegnato un involucro di plastica con all’interno circa 110 grammi di cocaina.

A questo punto è scattato l’arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato portato al proprio domicilio a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, la quale ha richiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e la misura cautelare.

I precedenti arresti

Una settimana importante per la Questura di Rovigo, nel corso della quale ha effettuato altri importanti operazioni e arresti contro lo spaccio e detenzione della droga. Oltre a quello di venerdì 19 gennaio altri due nel giro di pochi giorni. Nello specifico un avvenuto nella mattinata del 17 gennaio, personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di arresto un cittadino albanese ed in stato di libertà un altro connazionale, procedendo contestualmente al sequestro di oltre 4 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di 55mila euro in denaro contante. Altra operazione nel tardo pomeriggio del 16 gennaio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo ha arrestato un cittadino albanese trovato in udi sostanza stupefacente di tipo cocaina occultata sotto il sedile dell’auto.