Boato nella notte a Rovigo: spaccata alla gioielleria in piazza

Rovigo, 20 gennaio 2024 – Un forte boato e paura nella notte che ha svegliato il centro città. I fatti sono stati segnalati poco prima delle 4 della giornata odierna, secondo le prime ricostruzioni più mezzi sono stati protagonisti di una ‘spaccata’ alla gioielleria in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo. Un negozio già ‘vittima’ di un medesimo colpo nel 2021.

Sarebbero tre i mezzi coinvolti, due auto ed un furgone bianco. Quest’ultimo rimasto sul luogo del fatto, al suo interno sono stati rinvenuti attrezzi per lo scasso, mentre i ladri si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto la Polizia di Stato della Questura di Rovigo con la Squadra Mobile, le Volanti e la Polizia Scientifica per tutti i necessari rilievi.

Al termine dei quali saranno quantificati i danni materiali, scardinato la vetrina frontale del negozio, oltre il bottino del furto, per la maggior parte gioielli ed alcuni orologi. Nella mattinata di oggi ben visibili gli ingenti danni al negozio di gioielleria.

Tutta la zona è stata delimitata. Grande lo stupore dei passanti in piazza Vittorio Emanuele per una scena da film.

Le indagini e la ricerca dei ladri

Una ricostruzione dei fatti che saranno supportati dalle indagini e da quanto emergerà dai rilievi e le immagini della videosorveglianza.

Il gruppo di malviventi si presume fosse composto da almeno di tre persone, avrebbero utilizzato le due auto per arrivare sul posto e poi fuggire, mentre il furgone (un Fiat Ducato bianco) come ‘ariete’ per abbattere la vetrina della gioielleria. Si tratterà da capire se tutti i mezzi siano il frutto di un precedente furto. In corso le indagini per la completa ricostruzione di quanto avvenuto.