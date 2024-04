Occhiobello, svastiche sui manifesti elettorali di Bonomi: “No ai richiami d’odio”. Solidarietà di Coizzi

Occhiobello (Rovigo), 6 aprile 2024 – La campagna elettorale ad Occhiobello è appena iniziata e registra un primo deplorevole fatto di cronaca con alcuni manifesti elettorali imbrattati sia della candidata sindaco Bonomi sia della sindaca uscente Coizzi. La denuncia è stata formalizzata oggi pomeriggio alla locale stazione dei carabinieri, da parte della candidata della lista civica Occhiobello Domani, Bonomi.

I manifesti imbrattati

Gli episodi risalgono alla serata di venerdì 5 aprile, quando sono stati imbrattati i manifesti elettorali di Santa Maria Maddalena . A far scattare la denuncia i richiami all’odio su manifesti di Bononi dove sono comparse delle svastiche oltre ad altri segni incomprensibili, mentre è stato scritto un “ok” su uno della sindaca uscente Sondra Coizzi. “È giusto individuare il colpevole – ha dichiarato Irene Bononi - Con due guerre così vicine, in un momento storico così difficile, qualsiasi riferimento all’odio è semplicemente inaccettabile e non può essere considerato una bravata. Io ho sempre detto che avrei fatto una campagna dai toni sobri e continuerò a farlo”. Bononi, ha poi puntualizzato: “Rammarica un episodio di questo tipo in una comunità come la nostra, dove ci conosciamo tutti, dove siamo anche amici tra noi, tra schieramenti avversari. Confido che dal sindaco Coizzi arrivi una manifestazione di solidarietà oltre il comunicato di circostanza”.

La solidarietà della lista di Sondra Coizzi

Una nota solidale è stata diffusa dalla lista civica Avanti Insieme Occhiobello della candidata Sondra Coizzi. “Appreso degli atti vandalici accorsi nella giornata di ieri – riporta la nota ufficiale della lista – a danno della cartellonistica pubblicitaria del candidato sindaco della lista civica Occhiobello Domani, si esprime la propria solidarietà ai candidati tutti, essendo stata essa stessa vittima nei giorni scorsi, di similari atti di danneggiamento alla propria cartellonistica e si dissocia da quanto accaduto ricordando a tutti che il danneggiamento dei manifesti, legittimamente esposti nel rispetto delle norme di legge è un reato. Promuovendo la legalità in ogni sua espressione, la Lista civica Avanti Insieme Occhiobello Sondra Coizzi candidato sindaco, esorta tutti al rispetto delle persone che fanno parte delle campagne elettorali, ricordando che una sana competizione è la base della democrazia”.