Elezioni Occhiobello 2024, Sondra Coizzi candidata per il secondo mandato

Occhiobello (Rovigo), 9 marzo 2024 – Si comincia a delinearsi il quadro delle candidature a sindaco per le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo. Allo stato attuale, salvo nuove liste, saranno due candidate donna, fatto unico per il Comune di Occhiobello, ovvero, Sondra Coizzi, sindaco uscente, e Irene Bononi. La presentazione della candidatura di Sondra Coizzi, si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo, alla gelateria Ray Gelato di Santa Maria Maddalena. Una sala gremita che ha assistito alla presentazione del simbolo della nuova lista civica ‘Avanti Insieme Occhiobello’, ‘stoccate’ alla passata amministrazione guidata da Daniele Chiarioni, oltre a ribadire: “In caso di un confronto pubblico tra le candidate sindaco sono disponibile”

Chi è Sondra Coizzi

Sondra Coizzi, 57anni, sindaca uscente si ricandida per un secondo mandato amministrativo, è stata consigliera comunale di minoranza dal 2014 al 2019 con lista ‘Uniti per Cambiare’, poi la vittoria nel 2019 ed elezioni a sindaco con la lista civica ‘CambiamOcchiobello’.

Insegnante di lettere, è sposata con una figlia. “Sono diventata sindaca di Occhiobello per la prima volta dopo 38 anni di incontrastata gestione amministrativa da parte di Chiarioni e del suo gruppo di collaboratori politici”.

Il primo mandato

Nel suo intervento pubblico, Sondra Coizzi ha voluto ricordare come è stato complicato amministrare in questi primi cinque anni di mandato. “È stata dura, durissima. Mi sono insediata in un municipio in cui certi impiegati nemmeno mi hanno salutato per alcuni mesi. Cinque anni duri – spiega la prima cittaduna uscente – anche perché sei mesi c’è stata la pandemia mondiale che è durata due anni e una guerra ancora in corso. Tutto fermo e tutto bloccato, c’erano priorità gravi da risolvere”.

La gestione del bilancio comunale

Su questo punto Sondra Coizzi si è soffermata in più momenti del suo intervento, non risparmiando critiche alla gestione passata. “La situazione economica del bilancio che ho trovato – ha detto Sondra Coizzi – era pietosa. Il passaggio di cassa il 28 maggio 2019 è stato firmato da me e Chiarioni con circa 350 euro in totale. Non 350mila, 350 e basta. Mutui accesi dal 1980 fino al 2016 per più di 20 milioni, ingiunzioni da pagare per la tangenziale per 4milioni e mezzo di riserve. Controversie giudiziarie avviate e da chiudere per altri svariati importi, l’Outlet in fallimento, impossibilità di accendere nuovi mutui, zero euro accantonati per il pagamento delle rate durante i 10 anni in cui dopo il terremoto lo Stato aveva permesso la sospensione dei mutui per i primi 4 anni e poi un pagamento annuale negli anni successivi a percentuali crescenti di decimi”.

Nel merito Sondra Coizzi ha aggiunto: “Ci siamo messi a lavorare di cesello e forbici, praticamente ho svolto il lavoro amministrativo come fossi un commissario prefettizio e non un sindaco. I miei programmi erano fermi sul tavolo”.

Gli attacchi sui social

Sondra Coizzi, poi ha voluto ricordare le critiche ricevute sulla sua pagina Facebook: “Scrivevano tutto il giorno su Facebook contro di noi qualsiasi feroci critiche, in prima e per interposta persona, incolpandomi della qualunque per ogni qualunque motivo, cercando di buttare fumo negli occhi agli utenti ed ai nostri concittadini ignari delle cause antiche dei problemi presenti. Ad arte buttavano su di me colpe che loro stessi avevano creato. La cattiveria di certe affermazioni era talmente maldestra che comunque tantissimi hanno capito dove stava davvero la verità. Ed è questo che mi rincuora a Occhiobello, Santa Maria Maddalena e Gurzone i cittadini sono molto meno imbrogliabili di quello che certe persone credono”.

Perché si ricandida

Nella sua presentazione della candidatura alla corsa alla carica di sindaco, Sondra Coizzi ha spiegato la sua scelta: “Io sono una persona comune, come lo è la maggioranza consiliare che mi ha seguito sino ad oggi, che ringrazio per aver sopportato con me ogni battaglia e ogni sforzo per rimediare i guai che scoperchiavamo praticamente ogni giorno. Voglio vivere un quinquennio normale, con il raggiungimento di tutti gli obiettivi del programma di CambiamOcchiobello e i nuovi obiettivi”.

"Mi ricandido – ha precisato Coizzi – con una nuova lista civica perché dopo aver messo in sicurezza il municipio dalle voragini, si vuole punture su nuovi obbiettivi. Voragini che l’amministrazione precedente ha creato, e di cui la mia antagonista faceva parte e che pare abbia creato una lista zeppa di nomi visti e rivisti sempre dalla stessa vecchia, vetusta, gattopardesca e antiquata rosa di amministratori del quarantennio precedente il mio quinquennio amministrativo. Occhiobello ha bisogno di gente nuova, di aria fresca, aria pulita”.

La nuova lista civica

La stessa Sondra Coizzi ha ribadito che sarà una squadra molto rinnovata, composta da una maggioranza di persone che non hanno mai partecipato a competizioni elettorali: “Si sono messe in gioco e desiderano spendersi per le famiglie e il futuro di tutti. Sono persone che hanno voglia di mettersi a disposizione della comunità, senza legami con il passato ma portatori di esperienze, professionalità, valori e visioni che guardano presente e futuro. Gli attuali membri di maggioranza che non si ricandidano hanno scelto di tornare alle loro professioni e alla loro vita privata, avendo dato alla comunità per cinque anni il massimo delle loro energie, intelligenze e risorse. Ma sono e saranno sempre sostenitori della nostra visione di futuro per il nostro paese. Per questo li ringrazierò per sempre”.

Coizzi: “Non sarò una sindaca di partito”

Nel merito della lista civica Sondra Coizzi precisa: “Non saremo portatori di bandiere di partito. Se i gruppi politici vorranno, come spero, riconoscere in me un amministratore con cui si può far avanzare il comune e tutto il territorio ne sarei onorata e felice ma non sarò un sindaco di partito. Dal momento che il voto e l’eventuale tessera dei candidati è comunque personale, la lista civica è unitaria sul programma condiviso, scritto e creato insieme”.

Il programma

Tra i punti elencati lo sviluppo industriale e artigianale, attraverso l’avvio definitivo della Zls: “Arriverà presto con i suoi sgravi fiscali e in Comune stiamo già lavorando per costituirci con privati residenziali e partite IVA in Comunità Energetica Rinnovabile, con grande vantaggio economico e ambientale per tutti coloro che ne faranno liberamente parte”.

Altri obbiettivi programmatici sono quello di stanziare fondi per accompagnare lo sviluppo industriale e una residenzialità sostenibile, inoltre, per le famiglie giovani opportunità di fondi per affitti e nuovi nati. Politiche legate al welfare per anziani e giovani.

Inoltre, una riorganizzazione delle attività commerciali in seno al progetto Eridania Distretto, riorganizzazione l’albo delle associazioni. “Tra le idee – aggiunge Coizzi - quello di realizza una nuova sala civica e ludoteca, oltre una palestra di nuova costrizione”. Un’attenzione al verde urbano, valorizzazione dell’esistente e facilitare la burocrazia per le imprese. "Noi vogliamo privilegiare bisogni delle persone e non fare delle palazzine, non siamo un'agenzia immobiliare", conclude la sindaca uscente di Occhiobello.